新盤各出奇謀搶客，即將在本周末招標及抽籤賣樓的啟德The Henley，連日加推多張價單，最新再推96伙，折實平均呎價升至28,548元，比首批貴8%。

恒地（012）啟德新盤The Henley 最新加推4號價單，涉及96伙，當中包括93伙標準分層單位及3伙連花園單位。戶型方面，有58伙一房戶、16伙兩房戶及19伙三房單位。單位實用面積介乎274至889方呎。維持最高5%折扣，折實價780.8萬元至2,876萬元，呎偵24,748元至34,551元，折實平均呎價是28,548元，比首張價單的26,448元，貴近8%。入場單位是低座B座1樓B室，折實價780.8萬元。最貴一伙是2座22樓F室，折實價2,876.3萬元。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，The Henley至今共錄得約2,260票登記數字（中介人佔約16票），超額認購逾10.5倍。

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