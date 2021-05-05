【本報訊】加密貨幣在世界貨幣史中存在的時間不長，龍頭比特幣（Bitcoin）在2009年才面世，各地監管和金融機構過往與其保持距離，但這情況正在轉變，最新是標普道瓊斯公司前日宣佈，推出首批加密貨幣指數，包括追蹤比特幣價格的「標普比特幣指數」（SPBTC）及追蹤以太幣價格的「標普以太幣指數」（SPETH）。

另外，標普道瓊斯預告年內還會推出追蹤其他加密貨幣的指數，以及更多追蹤不同市值或市場的加密貨幣指數，例如大型市值加密貨幣指數。標普道瓊斯介紹到，這些指數採用「公平市場定價」作為估值方法，並非以美元做衡量，希望幫助投資者更易進入新興的數碼資產市場。據報，標普道瓊斯創新與全球策略主管Peter Roffman認為，傳統金融市場與數碼資產將不再互相排斥。

在加密貨幣交易日益活躍下，華爾街的傳統金融機構正因應潮流給與「加持」，這包括全球最大信用卡公司Visa今年3月底宣佈，將接受部份加密貨幣作支付結算，而剛於4月上市的加密貨幣交易平台Coinbase，以及具加密貨幣專業背景的證交會主席Gary Gensler於同月履新，令外界憧憬加密貨幣融入金融體系的步伐將會加快。

狗狗幣今年累升100倍

根據Coindesk，截至昨晚10點，比特幣報56,345.6美元，過去24小時升幅為1.4%；以太幣跌2.9%至3,381.25美元；至於近日熱炒的狗狗幣（Dogecoin）繼續飆升，上揚14.16%至0.660615美元。今年來獲馬斯克大力吹捧的狗狗幣，幣價累升逾100倍。

曾在2017年指比特幣是一種騙局的摩根大通行政總裁戴蒙表示，摩通的客戶正尋求安全地存放加密貨幣的途徑，他雖然仍對比特幣不感興趣，「但客戶感興趣」。