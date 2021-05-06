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疫情工商｜基石科技控股43萬租「台灣張」中環商廈單位

14分鐘前
基石科技控股最新落實承租由「台灣張」承有的中環新紀元廣場單位。

受在家工作（WFH）等新常態影響，市場對寫字樓需求驟減，連帶相關租售價仆直，不少企業趁機進駐核心區。從事印刷、排版及翻譯服務的基石科技控股（8391）最新以逾43萬元，承租中環甲廈新紀元廣場。

基石科技控股發公告指，集團旗下間接全資附屬公司精雅財經印刷，新近落實於今年12月15日起租用中環皇后大道中181號新紀元廣場低座21樓02、03、05及06室，每月租金涉及43.6248萬元，租約期為4年；集團亦可於租約期滿後續約兩年。另據公告透露，集團可享首120日免租期。

據土地註冊處資料，上述低座21樓，連同6、7、9至12樓等10層全層樓面，早於2009年由有「台灣張」之稱的資深投資者張彥緒以合共以10.3億元，向澳洲基金購入；其中21樓全層，面積約15,451方呎，當時成交呎價高見9,600元，即成交價為1.48億元。

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