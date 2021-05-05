【本報訊】多個市區盤湧現，市建局及有利集團（406）發展的大角嘴利．晴灣23，早於2019年8月批出預售樓花同意書，昨日突擊推盤，一口氣上樓書、開價及公開示範單位。首批50伙，入場費465.3萬元，部署下周開賣。

大角嘴利．晴灣23首批折實平均呎價18,858元，比同區新盤平近兩成，亦比旺角近期兩個新盤One Soho及千望平逾一成，擬低價搶客。

利．晴灣23首批推出50伙，包括10伙開放式、32伙一房及8伙兩房單位，實用面積276至466方呎，定價557.2萬至1,071.1萬元，呎價20,188元至25,447元。最高折扣16.5%，折實價465.3萬至889.4萬元，呎價16,859元至21,248元。

項目入場單位為9樓A室，實用面積276方呎的開放式戶，折實價465.3萬元，呎價16,859元。

今起收票 最快下周賣樓

近期旺角區有兩個新盤開價，信置（083）One Soho及遠洋（3377）千望每呎折實均價分別為21,538元及22,554元，利．晴灣23較之平16%，以均價計亦是今年最平市區新盤。

大角嘴區新盤方面，其士（025）與市建局合作發展的傲寓首批每呎均價20,934元；恒地（012）利奧坊．曦岸首批每呎均價24,260元；而大角嘴尚璽2018年6月首批每呎均價更見25,514元，利．晴灣23比近年同區新樓平逾兩成。

二手樓價方面，附近的利奧坊．曉岸近期成交呎價22,317元；奧柏．御峰則為18,402元，是次利．晴灣23開價貼近二手市場價。

有利集團執行董事黃慧敏形容利．晴灣23開價是「有利心動價」，望提供更多選擇予香港市民。對於取得預售樓花逾一年半才正式推出市場，黃慧敏指，賣樓需要合適時機，認為一年半前未必最合適，加上與多方溝通，最終決定近期推出；項目今日起收票及開放示範單位，最快下周賣樓。項目預計關鍵日期為今年12月底，樓花期長半年。

One Soho呎售2.7萬新高

至於信置旺角新盤One Soho，已累積沽出126伙，套現逾8.72億元。項目25樓B5室，實用面積308方呎，一房間隔，昨日成交價822.36萬元，呎價26,700元，創項目新高。

One Soho今日作次輪銷售，涉及76個單位，折實售價599萬元起。

恒地西營盤項目藝里坊．1號現樓加推8伙，於周日發售。折實價727.985萬至970.776萬元，呎價29,977至33,985元。