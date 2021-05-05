上期筆者談到傳統港股於近年面對的挑戰，那麼香港本土經濟又如何？筆者今次就略為分享一下零售市場的情況。

近十多年來，本港的零售市場漸漸由內地消費者所主導。不論是化妝品、金飾、藥房或酒店，都能從中得益。然而一場世紀疫症，令這個優勢幾近消失。香港的疫情雖然已大致受到控制，但世界不少地方的疫情仍然嚴峻，因此香港的防疫隔離措施尚未解除，根據旅發局的數據，截至本年1月訪港旅客數目按年大跌99.9%，零售市場自然首當其衝。

如今我們只能自力更生，專注於服務本地消費者，但防疫措施如限聚令等，仍然影響着餐飲、娛樂場所及其他零售行業的收入。筆者相信本地的零售市場或者已經度過了最艱難的時刻，因為在目前情況下，要外出旅行已是近乎不可能的事，大家唯有留港消費。幸好香港人在過去多年來累積了一定的財富，根基尚算良好，因此購買力不俗，周末很多食肆或商場仍然人頭湧湧，所以我們見到部份上市零售企業，在最近都公佈出不俗的業績反彈，但始終難以跟以往的暢旺程度相比。

零售板塊仍需觀望

零售業一方面受到內地旅客大減的打擊，另一方面又面對來自網上購物平台的威脅，這兩個都是相當明顯的因素，但還有一點經常遭人忽略，就是香港是個資訊快速流通而透明的市場，消費者對於各類產品的認知度很高，大家只要稍為打聽一下或在網上格價，便很容易以合理價格購得所需之用品，換言之，零售企業之間的競爭相當激烈，為盈利增長增添難度。整體而言，筆者對於本地的零售板塊仍持觀望態度。

那麼內地的零售市道又如何呢？中國文化和旅遊部數據顯示，「五一」黃金周假期的首日國內旅遊總人數達2,319.7萬人次，收入約為97.7億元人民幣。線上酒店訂購平台的收入良好，而且行業的共識是放棄2020年，直接跟2019年的數據相比，因為去年的基數實在太低，沒有意思作出比較。相較於2019年的同比數字，今年首季內地很多零售企業的收入跌幅已大幅收窄，相信到了今年第二季，將有望追平甚至超越2019年。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理