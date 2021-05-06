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異動股｜創銀傳賣盤 股價飆三成突停牌

42分鐘前

創銀（1111）罕有飆三成，10時45分起忽然停牌，停牌前報13.76元，近三年新高，成交7,520萬元。有消息指或涉及賣盤，暫未有最新公佈。本報正向發言人查詢。

根據該行2020年報，該行客戶存款及貸款規模分別有1,832.28億元及1,423.82億元，資產規模2,329億元；受累淨利息收入減少和金融資產減值準備增加，去年該行少賺22%，錄得溢利14.8億元。該行將本月14日舉行股東周年大會。根據聯交所股權披露，越秀集團持有創銀74.97%股權，而廣州地鐵集團持有7.21%創銀股權。

翻查報道，時任創銀副主席兼董事總經理梁高美懿2018年4月曾透露，會加快開拓內地機遇，特別是大灣區的發展，若有機會不排除會透過收購壯大內地業務。提到私有化問題，她當時認為若大股東越秀集團要私有化，收購創銀時已經可以，但難斷言永遠不會有此行動。

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