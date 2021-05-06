新盤市場再度轉熱，發展商推盤步伐有加快趨勢。地政總署公佈，上月批出3個預售樓花項目，涉及單位1,423伙，同時，有3個大型項目申請預售樓花同意書，涉及2,492伙，創下近10個月來新高，申請項目包括九龍建業（034）旗下將軍澳石角路項目佔去1,556伙，屬上月新申請項目中規模最大一個。

九建的石角路1號項目，鄰近將軍澳日出康城峻瀅，涉及單位1,556伙，與日出康城首都一街之隔，為上月申請預售樓花項目涉及數量最多一個。此外，新地（016）於元朗及屯門兩個大型項目均申請預售，其中，新地計劃在屯門兆康第54區打造十年來區內最具發展規模的住宅王國，第1A期涉及824伙申請預售，意味訛項目正底起動。

項目鄰近屯門兆康站，鄰近同系住宅珀御，新地2017年以逾65.3億元完成地皮補地價，當時每方呎補地價近2,300元，整幅地皮分期發展，料建14幢樓高22至31層高住宅，提供4,600個單位，包括開放式戶，被指是屯門十年來最具規模住宅項目。

同系的元朗站上蓋住宅項目則定名The YOHO Hub，料為YOHO系列的延續。兩年前，以2.4億元投得屯門景秀里住宅官地的建灝地產，項目涉及112伙,於上月申請預售。

而上月批出的預售樓花項目共3個，包括黃竹坑晉環第1期、旺角ONE SOHO及啟德THE HENLEY，涉及1,423伙單位。至於，內房中洲集團旗下火炭星凱‧堤岸售樓紙仍待批出。

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