政府封殺公眾查冊途徑，早前建議逐步限制公眾查閱公司註冊資料，料本月向立法會提交附屬法例，進行先訂立後審議程序。香港國際商會近日再向立法會提交反對意見，認為可以設法懲罰惡意取用個人資料，而非阻止公眾取得全面資料，又質疑當局改變初衷，有否進行公眾諮詢。

商會繼上月致函立法會議員，質疑政府的查冊新安排「是否鼓勵別人洗黑錢、鼓勵腐敗以及欺詐行為？」，日前再向立法會提交反對意見，批評新安排無理地限制公眾取得全面資料，令其未能以理性方式搜集資料；亦只容許某類人士或機構取得全面的資料，但需要有關資料作日常業務用途的企業或人士卻未能如願。該會指，如果新安排是保護個人資料，當局可以嘗試設法防止或懲罰，懷有不道德企圖或是惡意而取用資料的人，而不是全面阻止公眾取得全面資料。

質疑政府改變初衷有否諮詢

香港國際商會又反駁指，當局在2013年曾指新查冊安排涉及複雜的法律、私隱及執行問題，不應凝聚共識前倉促行事，但於今年3月上交立法會的文件就稱，新安排有迫切的需要。該會批評，文件並沒有解釋「為何改變初衷，以致正常搜集資料的需要，竟不獲得重視」，亦指當局突然改變部署，有否進行公眾諮詢亦屬疑問。

該會表示，按照《公司條例》註冊業務的企業，只需負上有限的責任，而不在條例註冊的需要負上無限的責任。該會認為，從管理風險角度，任何人要與一間公司進行交易，必然會審慎了解該公司的底蘊，「可以說有限責任公司享有一定的優勢，所以他人要取得更多有關公司的資訊，又是否過份呢？」而以商業考慮來說是理所當然，同時上市公司有權向公眾籌集或借貸資金，也必須提供更多資料向公眾交代。

商會強調，現時擬立法執行新查冊安排是過於倉促和不合時宜，亦未有證據證實需要改變現狀，一旦推行將會削弱香港良好的營商環境，損害本港經濟持續發展，故籲有關立法建議應予以撤回。

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