《神鵰神侶》的結尾是這樣的，南宋大軍在郭靖和黃蓉的保衛下，一直死守襄陽城，然後就沒有然後了，直至相隔90多年之後《倚天屠龍記》，滅絕師太淡淡交代了一句：「襄陽城破之日，郭大俠夫婦⋯⋯同時殉難。」

兩部小說的時空之間，到底發生了甚麼事，內地知名金庸小說專家六神磊磊就提出一個大膽假設，駁斥滅絕師太的說法，斷定郭靖和黃蓉並不是戰死，而是因長女郭芙和女婿耶律齊通敵賣國，無法而面對女兒叛國投敵之恥，最後退隱江湖、鬱鬱而終。

有興趣了解相關論點和論據的，請自行上網搜尋文章《一個被隱藏多年的驚天真相——郭靖黃蓉之死調查（終極篇）》，但這並非本文重點，今次反而想探討一下，在敵方不擇手段篡改歷史下，該當如何應對。

試想想，活在這個虛構世界，若然自己是過渡至元朝的南宋子民，復仇大於一切，你會如何把故事流傳下去，才最有可能延續燈火，寧可告訴你後代的版本是，郭靖夫婦奮戰而戰死？抑或郭芙看不到出路而通敵賣國？

再換個角色去思考，竊國者候，若然自己是成功征服南宋的蒙古人，又會想如何把戰績宣揚起來，凱旋回歸，寧可宣揚自己手刃郭靖，抑或要靠敵人變節才能戰勝歸來？

國難當前，國殤之後，「英雄」和「悲劇」看來還是有必要存在。而在無路可退的情況下，忍辱負重，先配合一下撻子扭曲歷史，也是一條權宜之策。先求生存，再求復興，箇然難忍，但君子忍人之所不能忍，容人之所不能容，處人之所不能處。

梁啟超寫過：「國人無一旁觀者，國雖小而必興；國人盡為旁觀者，國雖大而必亡。」但事已至此，若然今天敵人已破關，仍顧執着於真相，恐怕最終還是要殉道了。

但殉道歸殉道，萬不能自亂陣腳，《神雕》內的襄陽長官呂文德國戰當前，卻被蒙古兵嚇壞，表面上說是為了大義，實質卻是煽動己方軍心退兵，就被黃蓉拿著刀子警告他：「再說一聲退兵，捅你幾十個透明窟窿！」

大灣區國舅爺

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