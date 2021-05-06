任天堂（Nintendo）公佈業績，截至今年3月底止全年，共售出2,883萬部Switch遊戲機，按年升37.1%；單計上季賣出472萬部，自推出至今則累售8,100萬部。任天堂預料，今個財年Switch遊戲機的銷售將放緩，目標銷售2,550萬部，反映Switch熱賣已達到頂點的預測。

遊戲軟件方面，上財年則售出2.3億件，按年升36.8%。受惠疫情，去年最熱賣遊戲為《集合啦！ 動物森友會》，共賣出2,085萬件；《瑪利歐賽車8豪華版》銷量1,062萬件，《健身環大冒險》銷量則為738萬件。

至於業績表現，任天堂期內淨銷售額達到1.76萬億元（日圓，下同），按年大增34.4%；營業利潤6,406億元，升81.8%；淨利潤4,803億元，升85.7%，全年派息為2,200元。其中，遊戲機業務貢獻最多，進賑1.7萬億元，按年升35.6%；其次為來自手機、IP相關收入，進賑570億元，按年升11.3%。

任天堂預期，今個財年淨銷售額將跌9%至1.6萬億元，經營利潤跌22%至5,000億元，派息每股1,430元。

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