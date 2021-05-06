長和（001）公佈，旗下CKHGT至3月的季度業績。CKHGT主要在意大利、英國、瑞典、丹麥、奧地利及愛爾蘭等地經營業務，並持有和記電訊香港（215）多數權益。

CKHGT期內收入為24.61億歐元（下同），按年跌1.5%，毛利總額為17.05億元，按年跌3%；活躍客戶為4,100萬，按年跌4%，合約客戶流失率為1.2%，按年相若；資本開支為7億元，按年升1.14倍。

CKHGT去年11月公佈出售CKH Networks予Cellnex，主要包括奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國約25,000座發射塔中擁有權益，料資本開支於未來5年減少約10億元；而今年1月完成出售瑞典發射塔公司已收取所得款項8億元；而今年6/7月及第四季目標為分別完成出售意大利發射塔公司及英國發射塔，出售所得現金款項用途主要為降低負債及考慮分配至市場股份購回計劃。

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