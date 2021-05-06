稻草熊（2125）被證監會點名股權高度集中。截至今年4月19日，有21名股東合共持有1.68億股股份，佔已發行股份的24.4%，連同4名主要股東所持的5.08億股，佔已發行股份的73.8%，有98.2%的股權集中在25名股東手上，意味街貨只有1.8%。

稻草熊於今年1月15日，以5.88元上市價在主板掛牌，由內地演員吳奇隆創立，雖然他未有直接持股，但其妻、內地女演員劉詩詩（本名劉詩施）持有10.7%股權；另外，演員趙麗穎持有1%股權。

公司主席兼執董劉小楓持有逾2.9億元，持股比例高達42.22%；愛奇藝則持有14.15%股權；馬自銘透過雪湖資本持有6.73%股權。

稻草熊於上市時，前25名股東所持有 87.19%股份，公司於2月7日宣佈公開發售的超額配股權已被悉數行使，涉及合共2,486.7萬股股份。

上市後不久，稻草熊股價大幅波動，掛牌首日（15日）便急升83.7%至10.8元，惟於其後交易日急挫3成至10.8元。然而，自2月初起，其股價不斷攀升，由2月1日的6.04元，升至4月19日的13.2元，短短2個月升逾118%。稻草熊今日跌4%，報13.1元，但仍較招股價高出1.2倍。

證監會提醒，鑑於股權高度集中在少數股東上，即使少量股份成交，其股價亦可能大幅波動， 股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

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