虛擬貨幣熱潮打得火熱，若稍不留神，隨時遇到騙局。有苦主向《蘋果》報料，指上月在網上加密貨幣交易所幣安（Binance）遇到騙案，一共損失5萬港元。騙徒使用的正是陳舊的行騙手法「空頭支票」，偏偏苦主是位金融人，有多年投資經驗，今次投資新興產品卻不敵老套騙局，他對自己犯下低級錯誤感到相當懊惱。

受害人Jason（化名）是一名90後，從事金融業。事發今年4月13日，他在加密貨幣交易所幣安（Binance）的C2C聊天室，向騙徒出售數量約6,200個價值約5萬港元的穩定幣（USDT），看中C2C交易十分方便，而且沒有手續費。

騙徒向Jason指「用唔到轉數快，要用中銀支票過數。」Jason不虞有詐，一口答應。騙徒立刻傳送了一張銀行交易紀錄撮圖，指自己已過帳，並不斷催促Jason盡快將穩定幣賣出。

同時間，Jason打開中國銀行App檢查帳戶餘額，他發現交易相對應的數額出現在戶口帳面餘額，加上有交易撮圖，就覺得安全。當時Jason正處理其他幾宗虛擬貨幣交易，在忙亂及心急下，於是將5萬元的穩定幣賣出。翌日，中銀指該交易轉帳為空頭支票，Jason才醒覺被騙，立即報警處理。

事實上，騙徒將空頭支票經銀行的「入票機」存入受害人戶口，會使受害人的銀行「帳面結餘」增加，然而反映實際存款的「可用結餘」並不會增加。因此，忽略這點隨時令自己陷入危機。

Jason回想，騙徒在成功騙取6,200個穩定幣後，沒打算收手，反而積極試探，「對方見我仲有3萬幾個處擬貨幣，想同我一次過買晒，因為當時我做緊其他交易，冇睇到chatbox，好彩冇俾佢呃埋餘下身家，嗰度都24萬、25萬元左右，呢個就不幸中大幸。」

他以過來人身份提醒新手，在進行C2C交易，最好使用即使支付工具，可以即時到帳。另外，亦要留意對方的信用值，「可以望望究竟對方戶口係咪開咗段時間，多唔多正評同交易紀錄。其實我今次遇到呢個騙徒個戶口係新開，只做過3次交易。」

警方回覆指，今次案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫時未有人被捕。警方資料顯示，與虛擬貨幣有關的科技罪案數字由2019年360宗升至2020年494宗。2021年1月至2月，就錄得124宗。其實早在今年3月，警方公佈Bitcoin犯罪集團騙局，當中手法如出一轍，以空頭支票犯案，多名受害人報案 ，涉及金額50萬港元。Jason就指未曾留意此新聞。

至於幣安，Jason報案後差不多一星期才得到回覆，平台指已經禁用騙徒帳戶，但騙徒已在交易完成後提取帳戶內所有資金。平台將配合警方提供訊息。CoinUnited共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰指，在網上加密貨幣交易所的C2C平台交易缺乏保障，「我會話C2C風險好高，因為你根本唔知道對面交易人係邊個。C2C平台話明own risk，因為佢都係純粹做個matching。」

他認為到最後還是要用現金解決，「因為用現金先可以一手交錢一手交貨，你收咗張支票冇辦法證明呢件事。去返有規模嘅交易平台，最好係OTC（場外交易）。 」

香港加密貨幣市場在今年或會加強監管，加密貨幣交易所門檻的資本及規格要求會與持牌證券行看齊，李指監管未包括C2C交易，「就算香港有監管，其實都唔會監管到P2P，市民自己互相交易。因為政府監管目標都係交易平台，交易所，會收錢做生意嘅公司，所以呢方面唔會幫到手。」

參考其他國家，美國貨幣監理署今年年初宣佈，美國銀行可以使用穩定幣進行支付，甚至發行穩定幣。

至於日本，在2018年訂立加密貨幣的監管法例，成為第一個將加密貨幣交易納入法律體系國家，承認加密貨幣作為支付工具，由日本金融廳負責監管。

Jason作為金融人，仍然跌入陳舊的騙案手法，他直言心情跌至谷底，「即係你投資輸錢都冇問題嘅，但係而家俾人呃咗啲錢，心情就好低落喇。其實我都係普通打工仔嚟，呢啲都係辛辛苦苦儲落嘅錢。想投資增值下自己嘅資本，一次過無啦啦冇咗啲錢，係幾大負擔。」

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