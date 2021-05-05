美國財長耶倫提及加息可能，拖累美股應聲向下，雖然耶倫其後補鑊淡化市場憂慮，但對美元只帶來短暫支持，未見明顯升幅。

受到耶倫加息論刺激，美滙指數昨日升見91.36，為兩周高位，較上周三收市的90.61升67點子。過去一周，7大主流貨幣4升3跌，當中英鎊升0.6%最標青；其餘澳元、紐元和歐元升幅都不逾0.2%；加元、日圓和瑞郎低走，惟跌幅不多於0.1%。

耶倫周二就美國總統拜登4萬億美元基建方案發表意見，稱縱使這筆額外開支只佔整體經濟一小部份，但假以時日息口可能要上升，消息觸發美國科技股應聲向下。耶倫其後澄清，指她不認為通脹問題正在醞釀，而她之前的言論並非是要就息口去向作出預測或建議，其「補鑊」支持美股收復部份失地，道指收市更倒升。

央行消息方面，本周有兩家主要央行議息，當中澳洲儲備銀行前日一如預期按兵不動，將官方基準利率保持於0.1厘，對於當地樓市熾熱情況，央行行長Lowe表示說行會密切監察房地產市場，以確保按揭申請人不承受過高風險。另邊廂，英倫銀行今天議息，市場聚焦英倫銀行會否放風減慢購買資產的步伐。

非美貨幣中，上周提及的日圓續弱，昨日低位曾見109.41兌1美元，與52周低位的110.97相差約150點子，短期壓力未除。

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