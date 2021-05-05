【本報訊】有利集團（0406）及市建局旗下大角嘴新盤利．晴灣23首批以低市價約兩成推售，市場譁然。主要由於項目位處大角嘴，都算市區新盤，加上接近現樓，然而開價卻比位處屯門的御海灣II更低。記者直擊新盤位置，雖然項目交通不算方便，加上附近不少工廠大廈，但整體生活配套都算充足，適合居住。

附近有商場 生活配套足

雖然從利．晴灣23地下直望奧運站方向，已經可以看見港鐵標誌。記者先沿櫸樹街直行至新九龍廣場，途經西九匯後直達奧運站，路程需時近9分鐘。以文字描述只需三言兩語，然而事實上路途超過三分二路程為露天，夏天徒步走去相當炎熱。加上附近工廠林立，不少大型貨車來回停泊，令周遭更悶熱。

至於樓盤前往旺角站的實際路程並不長，但期間燈位極多，加上經過塘尾道等候交通燈需時甚長，或需要走到亞皆老街交界天橋才能走過，因此最後耗費逾10分鐘。加上整條路段都為露天，旺角來往車輛極多，同樣相當悶熱。

雖然項目交通相當不便，加上附近工廠林立，在路面行走需要打醒十二精神。不過，由於鄰近亦有舊區富多來商場及新九龍廣場，附近亦有大角嘴市政大廈，因此食肆林立、醫務配套充足、街市及超級市場都齊全。