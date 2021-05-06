早幾年，於一個財經節目中，有位聽眾問了主持人以下的一問題，他說：「如果我覺得後市會跌，有甚麼避險股可以買？」

有很多事情，聽得多，我們就會習慣。經常在不同的財經節目中，都會有不少專家，教投資者在跌市買入所謂的防守股、抗跌股，避險股，說可以減低風險，但明明睇淡後市，乾脆不要買股，多持現金，是否才是減低風險的最有效方法。

我不知道大家如果有留意美股的話，會對現時的市況有甚麼睇法。但在我看來，雖然指數仍算處於高位，但主要指數已經約有三個星期左右未有明顯升幅，當然肯定也會有股票、板塊的股價造好，但整體而言，只佔市場上的少數，而市值最大的股票，普遍都無力上升。這樣的市況，與其夾硬找股票買，我會寧願多持一些現金，等待更佳機會。

道理很簡單，如果大家並非看好後市，純粹因為要滿足「購買慾」而買入股票，一旦股價下跌，到時就可能要被迫止蝕。相反，現在不買股票，到大市出現完調整，企穩後再上，到時你有足夠現金，能夠趁低吸納。

最後，大家可以留意一件事，不論中外股市，很多時候走勢最凌厲的升市，都是出現於大跌市之後，情況就像一條橡筋，你要它有力向上彈，就要先將它用力往下拉，然後放手。

暫時，既然美股又不是有甚麼很好的投資機會，我會寧願先多持現金，到真正有機會出現時才入市也不遲。

莫家強