截至19:15

隔晚美股各在極端，科技股為首的長增長型股血流成河，道指則持續破頂。而最新三大指數期貨齊齊向好，道指期貨升0.3%、標指期貨升0.25%、納指100期貨向0.3%。

而市場則聚焦今晚香港時間20:30公佈的就業數據，四月份新增非農業職位預期100萬，3月份為91.6萬﹔4月份失業率預期5.8%，3月份為6%。相關數字將影響市場判斷，聯儲局會否因就就業大幅改善而提早收水加息。

焦點個股︰Tesla

CEO Elon Musk早前提過今年將實現全自動駕駛技術，不過路透社引述加州車輛管理局備忘錄報道，Tesla向該監管機構指今年底前無法實現全自動駕駛技術。

Tesla（TSLA）最新跌0.35%至661.25美元。

另一方面，Tesla主要股東之一蘇格蘭投資管理公司Baillie Gifford，在今年第一季減持1110萬股Tesla，相當於手上40%持股，佔流動股數1.2%。截至3月31日為止，Baillie Gifford手上仍然持有1600萬股Tesla，或佔流動股數1.68%。

翻查紀錄，這是Baillie Gifford連續5個季度持減Tesla，由高峰時間持有6900萬股Tesla減至最新1600萬。

晚上6時45分

美國三大指數期貨均升，納指期貨升0.23%或31點，至13,629點，道指期貨升0.27%，報34,535點；標普500指數期貨升0.24%，至4,204點。

電子支付公司Square公布，首季業績扭虧為盈，盈利3,900萬美元，去年同期虧損1.06億美元。每股經調整盈利41美仙，遠高於市場預期的16美仙，遠好過去年同期的虧損2美仙。收入按年升2.7倍，至50.6億美元，市場預期33.55億美元。

交易相關收入按年升27%，至9.6億美元；訂閱及服務收入升88%至5.6億美元；硬件收入升39%至2,880萬美元。比特幣收入升10.5倍，至35.1億美元，佔總收入逾69%。Square在2月投資1.7億美元比特幣，該公司表示希望長期持有。

Square盤前升3.55%。

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