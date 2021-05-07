不生不死，這個是我對恆指自4月至今，尤其是北水放假這一段期間的總體描述。低成交，只有波幅而沒有升幅、跌幅，成為了我們苦等期間的常態，悶市下，就只有航運和資源等板塊在熱炒。其中，航運股在「疫後復蘇play」之中扮演了一個關鍵的角色，無論是疫苗的相關運輸，以至於疫後的重啟，各方各面的貨運，都有受惠。

推介此板，我大概不需要花太多的唇舌，因他們的強勢已經是有目共睹，人人趨之若鶩，問題只是在於：無貨的粉絲們，股份升到無雷公那麼高，怎追得到？中遠海控（1919）？海豐國際（1308）？這些股份發盈喜的時候我讚，然後股份微調，班打手個個出來話我燈。今日誰對誰錯？所以，我一向好鄙視又唔識野又唔肯學的老散。

今日，我不是推這兩隻的，反正他們不用我推都曉行。今日我推中遠海發（2866），佢是船舶和集裝箱的租賃公司，受惠整個航運業的復甦，首季賺8.28億元人民幣，按年增142%。股份在週三（5日）價量齊升展開突破，配合均線多頭排列。現價買入，高追的風險相對較低。目標先看1.80元之後是2.20元，若跌穿1.40元止蝕。

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