【本報訊】新盤市場再度轉熱，發展商推盤步伐有加快趨勢。地政總署公佈，上月批出三個預售樓花項目，涉及單位1,423伙。同時，有三個大型項目申請預售樓花同意書，涉及2,492伙，創下近10個月來新高；申請項目包括九龍建業（034）旗下將軍澳石角路項目，佔去1,556伙，屬上月新申請項目中規模最大一個。

九建將軍澳項目佔最多

九建的石角路1號項目涉及1,556伙，為上月申請預售樓花項目涉及數量最多一個。

此外，新地（016）計劃在屯門兆康第54區打造10年來區內最具發展規模的住宅王國，第1A期涉及824伙申請預售，意味該項目正式起動。項目鄰近屯門兆康站，亦鄰近同系住宅珀御，新地2017年以逾65.3億元完成地皮補地價，當時每方呎補地價近2,300元，整幅地皮分期發展，料建14幢樓高22至31層高住宅，提供4,600個單位，包括開放式戶，被指是屯門10年來最具規模住宅項目。

同系元朗站上蓋住宅項目則定名The YOHO Hub，料為YOHO系列的延續。

另外，建灝地產兩年前以2.4億元投得的屯門景秀里住宅官地，項目涉及112伙，於上月申請預售。

至於上月批出的預售樓花項目共三個，包括黃竹坑晉環第1期、旺角One Soho及啟德The Henley，涉及1,423伙。