港航旗下香港貨運航空公佈，已獲批營運9條新航線，航點包括清奈、東京、馬尼拉、雅加達、德里、悉尼、墨爾本、列日和米蘭。公司指，將短期內展開開辦新定期航空的工作，初步將逐步利用現有機隊投入服務，包括5架空中巴士A330-200貨機，並於最近招聘本地機師加入團隊。

公司於去年12月提交新航線申請，過去已有為新航點的大部分城市提供包機服務，亦會適時檢視其資源投入，以確保滿足市場需求。香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰表示，於新冠疫情影響下，全球各地均面對極大挑戰，對貨運的需求持續增長， 感恩在這關鍵時刻取得新路線的營運牌照，有機會與香港一同發展成長。

早前香港貨運航空與阿里巴巴（9988）旗下物流業務菜鳥網絡展開合作，開通從香港到東南亞首個途徑香港eHub的貨運航班，並運往菲律賓、馬來西亞和泰國，以滿足東南亞日益增長的電子商務物流需求，首階段預計將每周向東南亞運輸約25萬件包裹。

香港貨運航空現時航線覆蓋區內12個航點，包括阿拉木圖、曼谷、達卡、杭州、河內、胡志明市、伊斯坦堡、吉隆坡、上海、新加坡、台北和鄭州。

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