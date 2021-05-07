李嘉誠紅顏知己周凱旋透露，維港投資（Horizons Ventures）未來將聚焦東南亞最大市場印尼，認為疫情下帶動區內數碼經濟發展。過去一年，維港投資了3間來自印尼的初創企業，籌集資金高達2.1億美元，包括印尼快速增長投資平台Ajaib。

周凱旋接受《彭博》訪問，並以文字回覆指，維港投資將集中投資東南亞市場。維港投資近年聯合一區內大型創投基金Alpha JWC，分別領投了Ajaib，今年1月才剛完成2,500萬美元A輪融資，而去年4月及5月，亦分別投資膠囊旅館營運商Bobobox、咖啡連鎖店Kopi Kenangan。

維港投資董事Frances Kang接受訪問時解釋，指維港投資過去在北美、歐洲及以色列尋找投資機會，但現在他們看到印尼及東南亞市場的商機，「那裡正處於一個非常關鍵的時刻，基金將投入更多資金到區內。」她表示維港投資已組成一個新團隊專責研究新東亞市場。

2020年東南亞市場的初創總集資額高達82億美元，維港投資亦轉變其投資策略，認為東南亞發展空間極大。根據Google最新統計數據，去年全球6大經濟體包括中國、美國、日本、德國、印度及法國，因疫情大增4,000萬名互聯網用戶，令其用戶佔比升至人口70%。東南亞市場被認為是具有很大潛力的市場之一，最近區內最大租車平台Grab就準備以SPAC形式上市，估值高達400億美元，有望成為最大借殼上市企業，項目更獲埃及億萬富翁Mohamed Mansour及軟銀注資。

而李澤楷的投資公司Pacific Century Group亦有指已聯合PayPal聯合創辦人Peter Thiel，透過SPAC出手收購印尼旅遊預定平台Traveloka，估值達50億美元。該平台成立於2012年，業務範圍包括6個東南亞國家及澳洲，近年已將業務擴展至金融及生活等業務。Traveloka早期投資者包括Expedia、李澤楷的富衛集團等。

李嘉誠近年投資最成功的視像會議軟件Zoom，正正因疫情令股價勁升數倍，帶挈誠哥一度重返香港富豪榜首位，日前才被電動車電池製造商寧德時代主席曾毓群取代，而維港投資是Facebook、Spotify等科技巨頭的早期投資者。

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