據《彭博》引述知情人士，中國證監會（下稱：中證監）正考慮加強對往香港或國外的上市公司監管，可能會對科網公司造成打擊，中證監未有即時回應。

中證監正考慮國內公司尋求香港和外地上市時，需要向中證監提交上市文件，確保它們符合當地法律和法規。知情人士指，審查包括防止洩漏任何可能涉及國家安全利益的敏感數據。

一位知情人士指，目前內地法例要求本地註冊的公司在海外上市需經監管機構批准。但騰訊控股（700）和阿里巴巴（9988）在開曼群島或英屬維爾京群島等地方註冊，不在監管範圍內。新規定將尋求制定更具體指引。

隨著美國加強對法規的關注，收緊對美國上市的中國公司的限制，立法要求中國公司允許會計師審查他們的財務報表。中國公司長期以來拒絕讓美國上市公司會計監督委員會（PACAOB）的審查。如果採取措施，可能會對未上市的科網公司造成影響，其中包括字節跳動、滴滴出行等。

港交所（388）現跌2.441%，至455.6元，成交金額12.71億元。

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