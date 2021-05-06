八月一號後，進入或離港，或已非必然。現在的大抓捕，全屬政治動作，未審先閘，曾經是國際都市的香港，已變了大監獄。現在疫情反覆，背後的部署，有更大的圖謀。「鎖港條例」修訂，影響深遠。報紙版刊登的星期五，距離鎖港的日子，只有86天。

假如香港還有遊行，這個影響深遠的條例修訂，相信最少有幾百萬人出來，向修例說不。不足兩年前，《逃犯條例》修訂，一石激起千重浪。兩年前的6月9號，103萬人上街，林鄭集團為北京「開路」，把「一國兩制」斷送。其後有6.16事件，香港人再上街反抗。

現在政權不講邏輯，時間對香港所有人極之不利。港府前年發行了「送中末日輪」，目前再搞「鎖港條例」修訂，是回歸以來對香港最大衝擊。夏天是離港的高峯期，我的建制「半生熟」之交，對這條「鎖港條例」，極度緊張，當中意義，盡在不言中，因為殺傷力是「永久性」。今天的離開，是為了明天的回來──當你認為香港這裏仍是你的家，當你認為，政府仍需要你，其實毋須強求了。

抽離現實 自我增值

香港價值，不只金融地產。我們要把經濟，社會，人民和政治混合，成為入世的分析，再作獨立思考。破盡香港開埠以來的遊行人數，代表了自由國際都市；強行霸道的大抓捕，也代表了香港國際城市的地位已失去。沒有真正的自由、選舉，甚至親人的「瞻仰遺容」，全香港也看到。胡志偉前議員的遭遇，不能送父親最後一面，代表現行高壓政治，香港萬劫不復。決定留守的，也不要硬碰。

沉默不代表投降。我建議大家抽離，多看一些投資書籍，充實自己。《One Up On Wall Street》是神級基金經理Peter Lynch的經典著作，寫於上世紀80年代末。投資在Magellan 麥哲倫基金十年，一萬美元滾出十九萬回報，相當嚇人，而當時互聯網還未興起。

如何解讀盈利、收入、市盈率，這是了解長倉基金必須有的基本功夫。當筆者在北美初入行時，了解紮實的長倉投資技巧，首選就是Peter Lynch。值得推介；我也會在YouTube: Ed Chin頻道，談到模擬建倉的要訣，刺激想像空間。Happy Trading！

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com