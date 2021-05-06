銅、鋁、鋼價格以至波羅的海乾散貨指數齊齊破頂，而中國出口集裝箱運價指數亦升近年初頂部，帶動相關股份齊齊破頂嘅背後，可以想像未來通脹壓力頗大，耶倫就加息出彈弓口，市場亦成驚弓之鳥。

加息預期對於新經濟股壓力尤其大，試想像呢批用市銷率計數、市盈率都未必有嘅股，喺零息環境下當然可以大買特買，只要零息預期稍有動搖，長期回報難以抵禦資金成本，沉重沽壓繼續存在。

5月12日美國公佈CPI數據，估計數據前後，科技股會繼續弱，呢個時候，大價股如騰訊（700）、美團（3690）喺上落市形成嘅長方形支持線已見危危乎。諗住舊經濟股可以係避險天堂？最矛盾嘅係鋼股、煤股、航運股等等，甚至中電（002）、煤氣（003）同電能（006）亦全線升到拋離保歷加通道上軸，有整固必要。新經濟未跌完，舊經濟又超買，喺5月份某個時段，股市有機會出現較全面嘅跌市風險。

以小時圖觀察恒指走勢，亦反映出上述形勢。踏入4月尾至5月初，恒指打破悶局單邊向下跌約1,000點，但近日回穩後，波幅再度變得快而短，非好兆頭，如果未能快速回復悶市格局，恒指向下突破機會偏高。

晉佳

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