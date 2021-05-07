近月新經濟股前後受美國國債孳息率上揚及加息憂慮升溫拖累，資金轉戰舊經濟股、資源股，新經濟股變得一蹶不振，深受網民愛戴的「契媽」股神Catherine Wood亦漸走下神壇，反之老牌股神旗艦巴郡（brk.b）卻勢如破竹，年內已升近25%，令連登網民不禁嘆息：終於知邊個冇着褲。

隨著新經濟股一潭死水，方舟亦擱淺，Catherine Wood旗下名牌ETF ARKK由高位接160美元，一路下滑至最新108美元，ARKG亦由115美元左右高位，下挫至80美元支持位，連番反彈上試90美元阻力位亦不果。相比下巴郡卻由去年3月疫情低位159.5美元一路扶搖直上，升逾8成至最新289.71美元，單計本年年初至今，升幅亦達25%。

連登網民留言：

明明上年個個都話人死廢老

終於知邊個冇着褲

拉返Ark同Brk張圖睇，咪知邊個係真股神

潮退時，我們看到巴菲特身穿鯊魚戰衣

ark由基金管理人變契媽再變呀木都係一年之間既事

all in 契爸

做錯要認，今晚一齊all in brk

廢佬>菲比斯>巴菲特>巴老>股神>爺爺

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