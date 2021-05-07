環球通脹憂慮升溫，各項資源期貨瘋狂式抽升，小麥期貨4月上升19%，為2013年以來高位，銅價今一度升1.1%，創歷史新高。

因天氣狀況叠加中國需求激增，小麥供應異常緊張，小麥期貨升至8年高位，荷蘭合作銀行預測，中國的飼料穀物進口量本季將增加2倍以上，趨勢將持續10年。

乾旱和嚴寒亦破壞巴西的玉米和甘蔗，歐洲的甜菜和油菜籽受連續的寒冷生長遲緩，美國北部和加拿大的乾旱則威脅小麥和油菜的播種。澳洲聯邦銀行農業分析員Tobin Gorey在4月27日的報告中表示，近期高溫將給正在成熟的農作物帶來壓力。

美國農業部報告顯示，今春小麥的播種意向為1,170萬英畝，而2020年為1,230萬英畝。截至4月20日，美國乾旱監測網將整個北達科他州列為「異常乾旱」或「極端乾旱」。

同時中國不斷擴大的養豬數量，正消耗來自全球各地的飼料穀物，並逼使貿易商轉向儲備通常為人類食用小麥。

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