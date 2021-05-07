加密市場快速增長，花旗銀行指留意到客戶對相關領域的投資興趣大增，該行亦正考慮推出加密貨幣服務。

花旗全球外滙交易負責人Itay Tuchman接受英國《金融時報》專訪時稱，目前公司尚未決定會否正式推出加密貨幣服務，但交易、託管和融資都在考慮之中，旨在為客戶提供最好的服務，但強調不會是坐盤交易（Proprietary Trading），即銀行透過自己本身投資，在市場做買賣賺取回報，由於該交易會加劇盈利波動，故被視為較高風險。

Tuchman表示，自去年8月起，花旗留意到客戶對比特幣的投資興趣正急劇上升，並有客戶要求銀行進行相關投資研究，亦有客戶希望透過該行買賣加密貨幣，「我們不應該做任何不安全或有害的事情，當我們有信心能夠提供有利客戶，又獲監管機構支持的產品時，我們將會進入加密貨幣市場。」他強調目前花旗不急於進軍加密市場，因加密市場仍處於早期發展階段，「這不是太空競賽，不止能容納一面旗幟。」

今年3月，花旗發表長達108頁的比特幣報告，指出比特幣現在正處於「分水嶺」，雖然發展上存在許多阻力及風險，但亦有可能走向主流應用及引發投機潮，最終「比特幣可能成為國際貿易的首選貨幣」。自今年初以來，比特幣價格已飆逾70%，並於4月14日創歷史新高64,829美元，coindesk數據顯示，最新報55,994美元，24小時內跌1.87%，市值達1.05萬億美元。

加密貨幣漸被華爾街認可，包括紐約梅隆銀行今年3月就投資加密貨幣初創公司Fireblocks，道富銀行4月與金融科技初創Pure Digital合作，道富旗下Currenex外滙交易平台將提供底層技術，方便Pure Digital為投資者提供現金加密貨幣交易。另外，高盛集團近日亦傳出將容許投資者交易與比特幣價格連動的衍生性商品。

標普道瓊去年12月宣佈推出加密貨幣指數，並於本周二（4日）正式出爐，當中包括標普比特幣指數、標普以太幣指數及標普加密貨幣巨型指數，用以衡量比特幣、以太幣和數碼資產的表現。

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