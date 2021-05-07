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午市急CALL｜五窮月大戰北水 古天后、唐牛教部署

58分鐘前

「五窮月」開局諸事不順？除咗轉風車，仲可以睇《午市急CALL》，近期兩位嘉賓都叫大家理智行先，唔好心急入場，指數都仲係上落格局，不過區間稍為下調至28,000點至28,900點，有乜股份可以留意？有乜股份掂都唔好掂？

北水首日歸位，不過，似乎未有買起港股跡象，恒指周四早段高位見28,753點，升幅由336點收窄至48點，中午收報28,466點，半日成交較早幾日同期多返少少，有930億元。

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜五窮月大戰北水 古天后、唐牛教部署

日期：5月7日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

果燃台

YouTube

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