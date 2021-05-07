新疆棉事件引發的抵制外國牌子運動持續。運動品牌Adidas最新財報顯示，即使受歐洲封鎖措施、供應鏈緊張及政治風波影響，Adidas首季收入及淨利潤仍勝預期，中國區銷售更大增156%，增長幅度超越其他地區。

集團首席執行官Kasper Rorsted接受外媒訪問時表示，新疆棉是一個敏感議題，集團將致力保護人權，又稱對中國市場發展充滿信心，預期該區全年可錄得非常強勁的增長。集團同時上調全年業績展望，預期撇除匯率影響全年可錄約16至19%增長，並料第二季銷售增長達約50%。

Adidas首季收入按年升20%至52.7億元（歐元．下同），淨利潤由去年的2,600萬元，大增至5.02億元，毛利率按年增加2.1個百分點至51.8%，主要由於採購成本下降。以地區劃分，集團中國區銷售按年大增156%至14.02億元，成為僅次於歐洲的第二大收入來源，同時歐洲及北美洲銷售分別增長7.6%及8.1%。

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