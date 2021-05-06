【本報訊】美國總統拜登周三轉軚支持開放COVID-19疫苗知識產權專利，市場憂慮藥廠間競爭大增，疫苗股捱沽。負責引入輝瑞BioNTech疫苗到大中華區銷售的復星醫藥（2196），以及內地新冠疫苗研發商康希諾（6185）昨盤中曾瀉逾兩成。美股疫苗股周四開市繼續當災，BioNTech及Moderna分別挫15%及9%；輝瑞跌近3%。

分析指，疫苗股本來已要面對市場「殺估值」的風險，若開放疫苗專利最終落實，更是直接打擊藥廠的預期盈利，為後市埋下「地雷」，板塊升浪或將近尾聲。

專家：或湧現仿製品

負面消息衝擊疫苗股，北水在復市後有份「踩多腳」，復星醫藥有1.09億元淨走；北水單日淨流出則為3.75億元。復星醫藥跌14.1%，收報48.3元，該股5月4日才破頂見62.5元，至今已由高位急回逾22%。康希諾全日挫逾15%，報310.4元；有份投資科興疫苗的中生製藥（1177）則跌5.8%，報7.91元。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，疫苗股的估值本身已經好貴，若美國確認放棄疫苗的知識產權專利，意味藥廠生產疫苗的門檻大大降低，市場競爭將大增，繼而打擊本在市場的藥廠之盈利增長預期，令公司估值更貴。另外，若美國以「救世界」為由而開放專利，其他國家有機會跟隨，此不確定性將為市場帶來隱憂。

資深基金經理溫鋼城指，疫苗專利為藥廠的金蛋，若美國率先開放專利，市場或有仿製疫苗的出現，例如印度就是全球最大的仿製品牌和非專利藥物的生產基地，「藥廠嘅盈利將會差好遠」。

以美國藥廠輝瑞為例，公司本月初就將2021年肺炎疫苗業績指引由150億美元上調73%，至260億美元。輝瑞認為，肺炎疫苗或成長期生意，預計這項業務每年會有約6%增長。事實上，一旦美國以至其他發達國家開放專利，藥廠在疫苗方面的優勢會大為縮減，料市場將更為關注公司主要業務及有多少在研藥物儲備（Pipeline，俗稱管線）。

黃偉豪補充，炒作疫苗股屬偏高風險投資，因藥廠除了賺錢，亦要兼顧人道立場，且疫苗有機會出現副作用，為股價帶來震盪，「再加上開放專利嘅重大不確定性，雖然板塊未必再大跌，但呢浸升浪將喺短期內完結」。他建議，低位有貨的散戶可先行獲利；於高位入貨則逢反彈減磅。

順豐房託招股現抽飛

港股昨日升219點，收報28637點，成交1,610億元。小米（1810）稱首季歐洲手機市佔率超越蘋果，揚3.2%至25.5元。內地餐飲股沽壓沉重，海底撈（6862）全日插7.4%。由順豐控股分拆的順豐房託基金（2191）次日招股，孖展無進賬，富途更現抽飛情況。綜合11間券商，累計借出約3.63億元孖展額，相當於公開發售集資額2.68億元，超購1.35倍。