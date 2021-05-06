【本報訊】體育用品品牌Adidas計劃出售旗下品牌Reebok，要求潛在買家下周提出首輪出價。消息指大陸品牌安踏體育（2020）、李寧（2331）、南韓品牌Fila及美國品牌Wolverine均有意競投。Adidas對消息不予評論。

路透昨引述消息人士指出，TPG資本、Sycamore、Cerberus與Apollo等金融投資者也可能加入標售，它們預期Reebok有潛力可以轉虧為盈。但市場預計這宗交易或會受新疆血棉事件所帶動的政治紛爭影響。消息刺激李寧昨升6.5%至69.7元；安踏揚4%至145元。

過去15年表現不理想

Adidas於2006年以38億美元購入Reebok，包括取得Reebok擁有的NBA運動服裝獨家贊助商，以增強競爭力對抗Nike。惟Reebok過去15年業務表現不理想，估計現時Reebok市值約12億美元；若以此市值出售，即Adidas至少蝕26億美元。

去年Reebok銷售額14.1億歐元，按固定滙率按年跌19%，並錄得持續經營虧損3,200萬歐元。Adidas在3月公佈的業績報告指，新一期五年計劃會將Reebok品牌從Adidas中分拆出來。