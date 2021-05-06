【本報訊】工商舖市重拾升軌，不少投資者趁機「撈底」入市。連鎖麵包店「大班麵包西餅」上月以4,700萬元蝕讓旺角快富街自用舖，並由中原集團主席施永青接貨。

據土地註冊資料，由大班麵包西餅持有的旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖及入則閣，地舖連入則閣面積共1,400方呎，上月以4,700萬元易手，呎價約33,571元；登記買家為Fife Investment Limited，註冊董事包括施永青等人。本報曾就入市事宜致電施永青查詢，至截稿前仍未獲回覆。

任達華988萬買柴灣工廈

大班早於2012年7月以5,080萬元購入舖位，持貨逾八年，賬面蝕380萬元或約7.5%離場。

據了解，公司將於售後租回舖位，每月租金約13.5萬元，即施永青可享租金回報約3.4厘。

另外，據土地註冊處資料，柴灣工業城2座6樓11室，上月底以988萬元轉手；登記買家為嘉禧投資有限公司（Karway Investments Limited），公司董事包括藝人任達華（Yam Tat Wah）及其妻子費琦（Fei Qi）。原業主2012年3月以1,920萬元購入該廈6樓1號、11號及12號室等3個單位；目前僅沽出1伙。

事實上，任達華素來有「娛樂圈樓王」之稱，早於90年代已經投資物業，在港、甚或海外曾先後持有約30個住宅及舖位，並不時於地產市場有所動作，包括上月以首置名義斥3,740萬元購入中半山御花園一低層單位，呎價約34,186元，樓價及呎價創屋苑同類型新高。