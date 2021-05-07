電盈（008）及旗下香港電訊（6823）今日舉行股東會，久未在公開場合露面的電盈主席李澤楷，招牌的「平頭裝」消失，轉成較長髮型，清減不少，開會期間不時喝水及按電話。

香港電訊股東會上，公司表示旗下5G網絡至4月底已有42萬用戶，佔整體用戶13%，較早前數碼通（315）公佈的逾10萬為多。李澤楷表示，公司將積極開發5G在企業上的發展。

有股東問及5G發展，李澤楷表示在中期會有盈利，因有優質服務，現時ARPU高於對手約70元。他指經獨立調查，過去4年顧客也會推薦香港電訊予其他人，因「4G同5G都係全港第一」，希望能夠持續。

問到業績及派息的看法，李澤楷表示公司現金流不會受到影響，疫情令漫遊生意下跌，但家居寬頻能夠完全彌補，而手機銷售亦受到影響，但因佔比較少影響不算大，如疫情持續受控，對公司今年業績持審慎樂觀態度。

有股東指會否重投英超轉播權，李澤楷指知道英超在港十分歡迎，但要顧及財政，如投標價太高就不會考慮。

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