新華保險（1336，下稱新保）2011年上市，至今股數全無增加；當年盈利28億元人幣，今年預測167億元人幣，十年急增5倍；業績大放異彩，但今日股價只較當年IPO價28.5元，高出6%，大脫節，大超值。

1）2020年，新保總收益1,886億元人幣，增18％；純利142.9億元人幣，微跌2％。上半年盈利按年跌22％，下半年則按年大升51％。去年稅項支出11.9億元人幣，而前年則有稅項回撥13.4億元人幣。以稅前盈利計業績，增長17％。

2）今年首季，新保營收814億元人幣，按年增長19％；純利63.05億元人幣，按年大增36％，並已相等於去年全年的44％。

預測全年賺167億元人幣，增17％，PE僅4.7倍，歷來最低，亦與一向最低的人保（1339）相若，較6年平均12.7倍大折讓。其他同業今年預測PE 6.7倍，新保較同業折讓三成。

3）新保今年預測PB 0.69倍，較6年平均1.4倍折讓一半。同業平均0.8倍，新保較同業折讓約一成半。

大和睇52元

4）新保今年預測股息率6厘，較6年年均高出3.5厘。同業平均5.7厘，新保略高。

5）新保Beta 1.27倍，略高於同業平均的1.14倍。

★新保2018年高價57.65元，現價30.1元，過於偏低，目標PE 6.7倍，與同業看齊，目標價43元，潛在升幅43%。大和睇52元，聯昌睇48.5元。

同場加映：體育用品股昨日又見異動，特步（1368）彈升14％，今年以來大漲93％，預測PE已抵23倍，PB 2.2倍。

上周二於1.01元薦買中國動向（3818），當日最高見1.10元，昨收1.02元。預測PE僅3.2倍，PB 0.4倍。公司早前自願公佈，第四季（3月年結，即今年1至3月），主要品牌Kappa零售按年大升60%至70％，遠勝第三季的按年增幅10%至20%。去年9月底，所持阿里巴巴（9988）只餘5.68億元，只及中動向NAV總值的5％，况且可能已經再減持，阿里股價回落對其影影極微。

其他同業狂飆之後，中動向已成最抵買體育用品股，趁低上車，目標價重溫：1.99元，潛在升幅95％。

何車