啟明創投主管合夥人、港交所（388）非執董梁頴宇在港交所新一集播客頻道時表示，自港交所於2018年推出上市改革，引入未有收入生物科技股（B股），令本地醫療健康和生物科技產業發展，及行業生態圈開始成熟，港交所已成生科公司重要的上市地之一。

梁頴宇指出，去年本港生科股平均集資規模約3.8億美元，高於美國的2.22億美元；她認為這些企業已進入較後期的發展階段。她指出，港交所亦具備相當優勢吸引生科公司，包括上市地點、上市規則的確定性、連接國際投資者等。她續透露，其所投資的大部分公司都計劃赴港上市。

梁頴宇又認為，內地在醫療健康領域的發展速度很驚人。以往藥企的產品完全說不上創新，但過去10多年間，整個行業都專注在不同的療法和新醫療技術上。由腫瘤學到傳染病以及其他治療領域，包括AI藥物研發、基因和細胞療法等，亦有機器人技術的設備等。她相信，未來5至10年，整個行業的發展將更加蓬勃。

雖然中國在個別領域上仍落後於西方國家，但中國人口多，更快地蒐集信息和數據，所以實際上處於領先地位。

啟明創投活躍於醫療健康領域的投資，有份投資多間B股，包括加科思（1167）、德琪醫藥（6996）、康希諾（6185）、啟明醫療（2500）、泰格醫藥（3347）、再鼎醫藥（9688）等，目前旗下管理基金超過43億美元。

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