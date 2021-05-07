中國電信（728）今日舉行股東會，董事長及首席執行官柯瑞文表示回A上市是公司重要發展里程，中國證監會已接納其A股發行申請，引入戰略投資者是重要一環，着重生態合作，希望籍此把握數碼化發展的機遇，初步計劃引入30%至50%資金。

對於美國退市和美國業務對公司影響，柯瑞文表示，公司已在紐交所上市約20年，一直嚴格遵守上市規則，符合監管要求，是次紐交所反覆的決定，確實影響投資者利益，而美國業務對公司整體收入佔比不大。

《彭博》今早引述消息人士指，美國總統拜登有機會繼續執行前總統特朗普去年11月公佈的中國投資禁令，即限制美國投資與中國軍方有關聯的中國企業，其中包括中國3大電訊公司，中電信、中移動（941）以及中聯通（762）。

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