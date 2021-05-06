【本報訊】儘管疫情未完全受控，豪宅市場卻持續轉勢。萊坊發表2021年第一季《全球城市豪宅指數》，在今年首季，有關指數錄得4.6%增長，是自2017年第四季以來錄得最強勁增長，當中有11個城市錄得雙位數增長；其中，深圳為豪宅樓價漲幅最強勁城市，按年上升19%。香港豪宅樓價指數則按年下跌3.1%，排名由一年前第36位跌至42位。

萊坊發表的2021年第一季《全球城市豪宅指數》，就全球46個城市進行分析，截至今年首季，67%的城市樓價年均持平或錄得增長。去年第四季已排名升幅榜第2位的深圳，今年第一季樓價升幅更冠絕各大主要46個城市，按年上升18.9%，按季上升6.7%。

港跌幅收窄至3.1%

至於去年第四季錄得升幅最顯著城市奧克蘭，升幅則由去年第四季錄17.5%，降至今年首季7.5%。

全球46個城市中，今年首季仍有15個城市豪宅樓價錄得下跌，跌幅最大為美國紐約。香港豪宅樓價則下跌3.1%，於跌幅榜排第5位，惟跌幅相對去年第三季及第四季分別下跌6.9%及5.4%，幅度開始收窄。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，香港豪宅市場氣氛正在轉向。儘管在過去12個月香港豪宅樓價錄得負增長，但樓價下跌的情況僅集中在2020年的上半年，在最近一個季度，豪宅樓價已反跌為升，錄得1.4%的增長。