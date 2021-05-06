【本報訊】百威亞太（1876）首季業績出爐，扭虧為盈，錄2.33億（美元．下同），折合約18.1億港元。高盛及大摩均認為百威整體業績勝預期，尤其是息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）指標。耀才證券研究部總監植耀輝則指，百威內地業務的毛利率按年增長更值關注，但其估值不便宜，暫不建議追貨。

截至3月底的首季，百威收入達16.26億元，按年增長70.1%，正常化EBITDA飆逾兩倍至5.28億元，錄得2.33億元純利。毛利率方面，較去年同期增長8.6個百分點至52.8%。百威在收市後公佈季績，惟股價績前偷步炒上，升4.9%至25.5港元，升幅冠絕一眾藍籌股。

引入啤酒以外品牌

百威表示，首季收入升幅主因是中國業務表現強勁，以及上年基數較低，業績反映中國出現顯著行業復蘇，以及集團在主要市場成功執行高端化策略，並估計在所有主要市場均獲得市場份額提升。百威解釋，農曆新年營銷活動為整個季度帶來強勁增長動力，集團估計首季擴大了中國市場份額，根據尼爾森資料，期內零售及電商渠道的市場份額亦有所上升。

為配合高端化策略，百威稱會通過引入啤酒類別以外的知名品牌，進一步提升相鄰產品組合，目前已有Fireball Whisky和BuffaloTrace等高端烈酒商加盟，又在能量飲料類找拍檔，和紅牛（Red Bull）建立合作關係，料可透過這些新簽訂的獨家經銷協議，向消費者提供不同場合的多元化體驗，同時把握這些高端類別迅速發展趨勢所帶來的增長機遇。

專家嫌現價估值貴

高盛認為，百威首季業績表現穩固兼勝預期，正常化EBITDA比市場預期值4.78億元高，認同主因是百威的中國業務收入增長92.5%拉動，重申其「買入」評級，目標價29港元。摩根士丹利則指，百威整體銷售和利潤勝預期，EBITDA及每股盈利分別比市場預期多11%和6%。至於印度市場，大摩指百威在當地業務雖受第二波肺炎疫情影響，但在高端、超級高端及非酒精類產品的強勁雙位數增長推動下，當地銷量和收入亦錄雙位數增長，維持百威「增持」評級，目標價31港元。

植耀輝覺得百威業績不俗，但未至於驚喜。至於其啤酒業務，植認為毛利率指標更值得留意，期內顯著上升8.6個百分點，反映其高端啤酒銷量佔比提高，成功反攻同業。股價方面，現價估值已不便宜，有貨可持有，但沒有貨亦不急追入。