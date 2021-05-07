由順豐控股分拆的順豐房託基金（2191），今日孖展截止認購，繼續有券商「抽飛」。綜合5間券商，累計為順豐房託借出約3.27億元孖展額，相當於公開發售集資額2.68億元，超購0.22倍。

不過，消息指，順豐房託國際配售反應熱烈，建簿首日已獲超額認購，並接獲國際大型保險公司及房地產基金認購。順豐房託下周一（10日）截止公開發售。

各券商中，富途借出約1.27億元，較昨日微增1,400萬元；輝立借出6,000萬元，較昨日少2,000萬元，比首日孖展額還要少。至於耀才、信誠及華盛孖展維持不變。

輝立證券企業融資經理陳英傑估計，孖展「抽飛」主要因投資者怕獲分配太多股份，預計順豐房託公開發售超購3至4倍，是預期之內，因該股是收息股，炒作空間不大。

不過，他相信由京東（9618）分拆的京東物流，將能帶動新一輪新股熱。他指，該行已接獲很多客戶查詢，是近期少有反應踴躍的準新股。京東物流已通過上市聆訊，市傳最快本月中招股。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略