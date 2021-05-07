自從林鄭Plan出台後，納米樓被市場睇低一線，個別劏房盤業主選擇撻定離場放棄上會。近日大角嘴新盤利．晴灣23以折實均價1.88萬元推出搶客，鄰近由恒地（012）大角嘴利奧坊．曦岸一伙只有193方呎的開放式戶，業主去年以呎價2.47萬元購入，近日撻定損失近48萬元金定金。

成交冊顯示，單位是利奧坊．曦岸1座10樓N室，實用面積193方呎，開放式間隔，單位平面圖可見，入門左方已是廁所，為慳位用趟門設計。而客飯廳及寢區位置，就只有約11.6呎長、5.66呎闊，活動範圍約65方呎。單位原買家在2020年8月以477.238萬元購入，呎價24,728元。採用180天即供付款，不過交易日前終止，料損失10%定金，即47.72萬元。

另外，由恒大（3333）發展的屯門掃管笏珺瓏灣II，最新錄一宗撻定個案，單位是3座22樓P室，實用面積238方呎，在上月29日以456.7萬元成交，呎價19,189元。買家選用建築期付款，惟交易在簽臨約後沒進展，料被沒收5%定金，即22.835萬元。

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