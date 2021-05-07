國泰（293）指出，因應印度疫情嚴峻，其貨運一直不懈運送重要的救援物資前往印度，並會繼續努力運送緊急物資。儘管往來香港與印度的客運服務已暫停，但過去數星期以來，國泰貨運一直調動貨機及只載貨客機以應付物資需求，至今已運送了超過100噸緊急人道救援及醫療物資用品前往德里、孟買及海得拉巴等主要城市。

國泰指，這些援助物資包括製氧機、氧氣機及呼吸機等。事實上，過去幾星期以來運往印度的氧氣、外科口罩、消毒劑、個人防護裝備、藥品及疫苗的貨量亦見大幅增加。

國泰貨運商務總經理艾卓賢指，國泰一直盡力協助印度緩解目前疫情危機，包括調動貨機及只載貨客機運送醫療補給品前往當地；亦收到愈來愈多來自美洲及中國內地的查詢，要求運送人道救援物資到印度，將全力協助運送重要物資。

「我們會安排更多載貨航班，增加運力，並會繼續與印度當局通力合作，以解燃眉之急。」國泰貨運在三月份合共營運24對只載貨客機航班前往印度，四月份則增至29對，配合全貨機航班以滿足市場需求。國泰又指，其波音747全貨機機隊，時刻準備就緒，能迅速將大批人道救援物資送抵有需要地區，協助減緩全球疫情。

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