特步國際（1368）首席財務官楊鷺彬出席股東會後表示，新疆棉事件加速中國熱衷於國內品牌的「國潮」，集團首季零售銷售按年增長55%，4月及5.1黃金週銷售均較首季理想，今年首4個月銷售亦大幅超出預期，認為事件帶來的「國潮」已成為長久趨勢，有信心全年業績可恢復雙位數增長。

他補充，於新疆棉事件發生翌日，集團推出的4,000件「我愛新疆棉」T恤即時沽清，可見消費者對國貨的信心上升，年輕一代對國外品牌的渴求減低，並追求有個性的打扮，有利國內品牌搶佔市場。

有傳安踏體育（2020）與李寧（2331）有意競購Reebok，楊鷺彬指公司暫不考慮併購，已收購的K-Swiss及 Palladium等品牌正進行整改，料2至3年內部份品牌可為集團帶來貢獻，又預期5至10年後K-Swiss品牌表現將優於特步。

門市方面，楊氏指，集團旗下現有約6,000間店舖，預期來年門市總面積會增加約10%，並關閉面積較小的分店。另外，現時電商佔總銷售約25%，料未來2至3年有關比例將增至三分之一。

楊氏表示，油價及棉花等原材料價格均有上升趨勢，集團於定價時已考慮有關影響，本年度產品會加價約5至10%。他又指去年零售存貨周轉為4個半月，經5.1黃金週銷售後，現時存貨周轉已回復到疫情前水平。

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