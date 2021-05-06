五一長假後A股復市，資金繼續喪炒通脹概念股，魏力周三在網台節目推介的鐵貨（1029），大漲1成創至少3年新高，升勢有餘未盡，下個蟹貨區介乎0.35至0.4元，短炒戰友請睇位落車。

鐵貨2010年上市以來，股價由上市初期2蚊樓上，大瀉至最低6仙水平。但去年業績顯示，公司業務已走出低谷，首次錄得基本溢利2,420萬美元（折合1.88億港元），現價歷史市盈率僅12.3倍。

另一邊廂，國際木材價格同樣火箭式抽升，周三首次突破1500美元創歷史新高，年初以來升幅達150%，過去一年計更漲了3倍！無限量寬之下，美國房市大旺，加上去年疫情令建屋量下降，目前疫情轉穩，建築商要爭相搶木起屋，以致供不應求。相關受惠股可留意West Fraser（WFG），主要業務位於美國及加拿大，木材、工程木分別佔收入48%及42%，可說食正本輪木材漲價潮。

WFG近日回調至20天線後重拾升勢，短線有望挑戰88.48美元高位，如木材價持續造好，短期或有望上試100美元。WFG於美國時間5月6日收市後公佈季績，審慎的戰友可於業績後再進場。

本人為證監會持牌人，持有鐵貨財務權益

魏力

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