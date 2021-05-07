中國海關總署公佈，以美元計價4月份中國進出口總值按年增長37%至4,849.9億美元，其中出口2,639.2億美元，按年增長32.3%；進口2,210.7億美元，按年增長43.1%；貿易順差按年減4.7%至428.5億美元。

以人民幣計價，4月份中國進出口總值則為3.15萬億元，按年增長26.6%，其中出口1.71萬億元，按年增長22.2%；進口1.44萬億元，按年增長32.2%；貿易順差按年減12.4%至2765億元。

本年前4個月以美元總計，中國進出口總值1.79萬億美元，按年增長38.2%，其中出口9737億美元，按年增長44%；進口8,157.9億美元，按年增長31.9%，比2019年同期增長23.7%；貿易順差1,579.1億美元，按年增加174%。

前4個月中國一般貿易進出口7.16萬億元，按年增長32.3%，佔我外貿總值的61.6%，其中出口3.84萬億元，增長38.8%；進口3.32萬億元，增長25.5%。期內加工貿易進出口2.57萬億元，增長18%，佔22.1%。

鐵礦砂、大豆和銅進口量價齊升，原油、天然氣等商品進口量增價跌。前4個月，中國進口鐵礦砂3.82億噸，增加6.7%，進口均價為每噸1009.7元，上升58.8%；原油1.8億噸，增加7.2%，進口均價為每噸2746.9元，下跌5.4%；煤9012.6萬噸，減少28.8%，進口均價為每噸477.7元，下跌6.7%；天然氣3945.9萬噸，增加22.4%，進口均價為每噸2228.9元，下跌17.6%；大豆2862.7萬噸，增加16.8%，進口均價為每噸3235.6元，上升15.5%；初級形狀的塑料1212.4萬噸，增加8%，進口均價為每噸1.07萬元，上升15.4%。

東盟、歐盟和美國仍為中國主要貿易夥伴，進出口均增長，前4個月東盟為第一大貿易夥伴，貿易總值1.72萬億元，增長27.6%，歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值為1.63萬億元，增長32.1%。美國為第三大，中美貿易總值為1.44萬億元，增長50.3%，佔12.4%。

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