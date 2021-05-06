【本報訊】全球商品價格走高、貨輪緊張運費抬升，加上資金炒作復蘇需求增加，中國多項商品期貨向上，部份更創歷史新高，惹起市場通脹憂慮，內地煤炭股受消息刺激，昨日升9%至3%不等，其中於深圳掛牌的山西焦煤，升近8%，報6.08元人民幣；中國神華A股升3.02%，報19.79元人民幣。

分析：復蘇帶動需求

據新浪財經報價，大批商品期貨價格昨升幅驚人，其中動力煤、焦煤升約8%觸發停板機制，而鐵礦石升6.81%、菜油升5.14%、玻璃升5.82%、純碱升6.67%，升逾3%的更包括PVC、棕櫚油、螺紋鋼、線材、瀝青及熱軋卷等。

有評論分析指，全球主要經濟體反彈，推動對金屬、食品和能源的需求，大宗商品市場升至近10年來最高水平。隨着主要經濟體擺脫疫情困擾，金屬價格隨着製造業升溫而上升；市民增加外出也推高能源價格。同時，巴西、美國和歐洲的旱情導致農產品供應下滑，推升玉米、小麥和蔗糖等農產品的價格。

另外，美國的基建計劃及更激進氣候承諾，將加速太陽能電池板、風力渦輪機和電動汽車擴散需求和投資押注，推動大宗商品價格上漲，並引發廠商對金屬短缺的擔憂。

高盛上月28日的一份報告稱，大宗商品六個月內或再升13.5%，油價將達到每桶80美元，銅價將達到每噸1.1萬美元。

高盛認為，隨着疫苗接種促進市民外出需求，原油在未來六個月有望達有史以來最大的需求增長。