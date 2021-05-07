有女股神之稱的Cathie Wood旗下的ETF早前買入了一隻小型股Skillz（SKLZ），其業務頗為有趣，值得探討，並且可能是一隻高風險高回報的潛力股。

遊戲加競賽元素

Skillz平台上有很多容易上手的遊戲，例如俄羅斯方塊、接龍、數獨、Bingo、英文串字及射擊等遊戲。用戶可根據個人喜好及強項，參與不同遊戲與其他用戶對戰。至於獨特之處是，用戶可先向平台支付參賽費，之後在比賽中成功晉級並取得最終勝利者，可獲得最多獎金。另外，在中途被淘汰也可以獲得安慰獎金。因此，只要不是很早就出局，仍有機會取回成本或者有賺。投入參賽費及有潛在可觀獎金，能令遊戲增加刺激性及投入感，所以成功吸引很多用戶。

平台2020年進行超過20億場遊戲競賽。若以參賽費為基礎，商品交易總額(GMV)達16億美元。

高分紅制吸引開發商加入

Skillz的營運模式屬開放式平台，不參與遊戲開發，要招攬開發商主要招數是靠分紅，而且其分紅方式比App Store闊綽，以收取1.2美元參賽費為例，當中1.02美元(即85%)會撥作開發商分紅及玩家獎金。

重賞之下就吸引大批遊戲開發商加盟，其平台開發商數目由2009年約3萬名，增至目前超過1000萬名。隨之而來，遊戲數目及用戶參與程度亦上升。以一些重要數字例，在2020年，年度化GMV達100萬美元的遊戲達36款，對比僅數年前即2016年當時只有7款。

用戶獲取成本高被唱淡

目前Skillz的收入抽成(take rate)約14.6%，由於無需投入開發成本，毛利率高達95%。

惟用戶銷售及市場推廣開支高昂，這亦是被看淡投資者一直垢病的痛點，並令到Skillz盈利能力被大大削弱，以致虧損擴大。

於去年第四季，公司經調整EBITDA虧損達2378萬美元。剛在周二公佈的第一季季績，經調整EBITDA虧損為3113萬美元，虧損按年上升114%。若看淨虧損，第一季為4393萬美元，按年升406%。原因是什麼？Skillz首季收入為6772萬美元，但銷售及市場推廣開支高達7956萬美元，較收入還要高，所以豈會不蝕!

另外，在今年首虧Skillz每股虧損為0.14美元，差過市場預期，所以股價在業績公佈後受壓，惟調整壓力不算很大，而且Cathie Wood旗下ETF績後仍有加倉。

管理層發信安撫投資者

Skillz的股價2月曾高見46.3美元，現時約為15.6美元，跌幅達66%。面對股價跌勢急勁，Skillz創始人兼行政總裁Andrew Paradise早前給散戶投資者寫了一封公開信解話，其中重點之一是表示，投資者應要了解兩個重要指標，生命周期價值（lifetime value）（LTV）和用戶獲取成本（user acquisition cost）（UAC），而從2018年到2020年，公司每花費100美元（UAC）產生380美元收入（LTV），所以大量花錢獲客是值得。

第二，是用戶粘性很強，往往在數年後仍繼續付費。

第三，他提到了“非侵入式廣告“和"遊戲化其他行業和經驗”想法。Skillz平台是無廣告的，或意味引入廣告能從非付費用戶群中獲利，但會否影響用戶體驗實屬未知素。另外，如果將模式擴至遊戲以外，可能會有潛在發展及成長空間。

投資結語

Skillz收入增長無疑強勁，今年首季按年升92%，而且未來增長的幻想空間很大，所以不少人抱有憧憬。不過，看淡的則認為以現時增長模式，並非可持續，而且不知何時才實現盈利。

針對Skillz，無論看好或看淡，都能找到支持觀點的理據，但筆者傾向看好，因為成本屬公司可控因素，如果能獲取用戶增長，而且粘性又高，依然值得做。在今年首季，月活躍用戶及付費月活躍用戶數按季均見增長，分別達270萬名及46.7萬名。

至於投資當然不能忽視風險，這可從注碼控制着手，小注及分段買入便可，亦不要奢望短期能很快重返高位。

梁耀康

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