政府打算強制外傭接種疫苗結果惹來外交風波，被質疑是種族歧視。當時號稱IQ 160的羅致光在為此建議辯護時，說了句「佢可以選擇唔喺香港做嘢，佢係有選擇」，明顯不尊重外傭。其實這已不是羅致光第一次失言，他之前都曾發表過「60歲啱啱係中年」理論，結果被批評涼薄，看來涼薄是羅局長的天性。

香港現時共有37萬名外傭，辛勞工作支撐着不少家庭，絕對值得多一點的尊重。羅局長的言論，反映了現今政府的核心價值，就係「唔鐘意咪走囉」。去酒吧要打針，唔鍾意咪唔好飲囉；打政府工要宣誓，唔鍾意咪唔好撈囉；選舉係得民建聯和紫荊黨，唔鍾意咪唔好投票囉。我想講嘅係，今次大家覺得外傭被歧視，其實我們平時遭受的待遇都差不多，不聽話的人亦是被歧視；如果政府今次強外傭所難是因為認為他們的社會地位較低，那大多數香港人在政府眼中都是二等公民。結論是外傭和香港人都被歧視。

我相信現時在政府眼中地位最高的就是「有能力移民的一群」。政府敢唔敢講「唔鍾意咪移民囉」？現在不敢，他們只會講外國會歧視新移民，然後叫人留在香港，但他們從來都不說，香港人在香港受到的歧視其實更嚴重。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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