【本報訊】美國經濟數據持續表現勝預期，截至上周六（1日），美國當周初領失業救濟人數為49.8萬，為去年3月後新低。美國經濟復蘇勢頭銳不可擋，標誌傳統舊經濟的道指，於周四早段曾高見34341破頂，其後回軟更一度倒跌。

美國勞工部公佈，截至5月1日當周首次申請失業救濟人數按周下跌9.2萬至49.8萬，表現好過市場預期的53.8萬 ; 對上一周經向上修訂後，為59萬。數據反映美國就業市場形勢趨強，僱主計劃回復招聘意欲，填補疫情期間流失的職位空缺。

美股周四早段個別發展，道指曾升見34341點後轉跌，截至本港昨晚10時半，道指報34222點，跌8點；標普500報4150點，跌17點；納指報13456點，跌125點。

貝索斯減持亞馬遜

據亞馬遜向美國證交會申報文件顯示，創辦人貝索斯沽出約值25億美元的亞馬遜持股，共73.9萬股。該文件顯示，貝索斯的減持行動未完，他擬出售最多200萬股亞馬遜。貝索斯於去年亦出售逾100億美元亞馬遜股份。亞馬遜昨曾升0.5%至3,286.83美元。

英倫銀行昨議息後維持利率0.1厘不變，該行貨幣政策委員會以8票對1票決定維持買債規模於8,750億英鎊不變。銀行又指新冠肺炎疫情趨緩和，經濟出現強勁反彈，將減慢緊急購債計劃的步伐，並上調英國今年經濟增長至7.25%。