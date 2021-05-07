人事/股權變動

●卓悅（653）創辦人兼前大股東葉俊亨夫婦，趁公司股價日前狂飆出售餘下持股。權益披露顯示，葉俊亨夫婦於5月3日至5日，連續3日在場內分別以每股0.1934、0.1848及0.3179元，共出售2,736.4萬股，套現約711.3萬元。減持後，葉俊亨夫婦持股量下跌0.8個百分點，至0.83%。

卓悅5月4日晚公佈與華為成為策略夥伴，股價翌日大升近60%。

●富臨集團（1443）表示，范徐麗泰的兒子范駿華已辭任公司獨董一職，由身兼高銀金融（530）獨董的黃偉樑接任，年薪24萬元。范駿華由2014年起出任富臨獨董，高峰期曾同時擔任14間上市公司獨董，現仍任4間上市公司獨董。

營運數據

●廣汽（2238）4月汽車產量19.3萬輛，按年增8.02%，本年累計67.2萬輛，按年增51.4%；4月銷量18.7萬輛，按年增12.52%，本年累計68.4萬輛，按年增44.73%。

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