資產管理公司Revere VC公佈，獲得135萬美元種子輪融資。是次融資來自策略性股東投資者AngelList、Twitch聯合創辦人Kevin Lin以及泰國Siamrajthanee Group 暨SeaX創辦人Nattaphol Vimolchalao，資金將用於為機構投資者提供更全面的方式投資創投市場，同時為創投市場帶來產品化及不同主題的資產類別。

公司同時公布推出兩項旗艦產品，分別為風險投資平台「The Portal」及首個策略性基金產品「Prime Access Fund」。公司指，Revere VC為採用指數基金和ETF的一站式基金產品，為投資者提供不同行業和主題的初創投資。現時創投市場存在各種問題，如難以接觸的「名牌」基金、令人置疑的公開眾籌資源及途徑、費用高的經紀模式，以及口碑參差的服務轉介等。上述兩項產品可讓投資者能夠透過類似進入公開市場的方式，建立均衡的投資組合，進行經過嚴謹篩選及具針對性的投資。

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